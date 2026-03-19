１８日、ハルドゥーン氏（左）と握手を交わす王毅氏。（北京＝新華社記者／岳月偉）【新華社北京3月19日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・中央外事工作委員会弁公室主任は18日、アラブ首長国連邦（UAE）大統領中国担当特使のハルドゥーン・ハリファ・ムバラク氏と北京で会談した。