日々の疲れやコリをやさしくケアしたい方にぴったり♡ドクターブロナーから、爽快感のある使い心地が魅力のマッサージバームが定番アイテムとして登場します。自然由来成分にこだわったオーガニック処方で、心地よい香りとともにリフレッシュできるのが魅力。忙しい毎日の中で、自分をいたわる時間を取り入れてみませんか♪ オーガニックバームの魅力 オーガニックマジッ