TBSの安住紳一郎アナウンサーが、18日放送の同局系情報番組『THE TIME，』（月〜金前5：20）に生出演。突然のライバル出現に、闘争心をあらわにした。【動画】幸せいっぱいの笑顔で…結婚したことを報告する安住紳一郎アナ職業体験施設・キッザニア東京に17日より、期間限定で『THE TIME，』をテーマにした「情報番組制作スタジオ」パビリオンがオープンしたことを紹介。初日に杉山真也アナウンサー、宇賀神メグアナウンサー