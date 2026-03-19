ATMなどに必要な部品の製造を委託する業者に無償で金型を保管させたとして、公正取引委員会は近く、富士通の子会社「富士通フロンテック」の下請法違反を認定し、再発防止を勧告する方針を固めた。関係者への取材で19日分かった。