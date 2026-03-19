湖南省長沙市望城区靖港鎮新峰村では、栽培されている各種食用キノコが収穫期を迎え、村民が収穫と加工に追われている。新華網が伝えた。同村は、地域の実情に合わせて農村の遊休資産を有効活用する施策を進めており、廃校となった新峰小学校とその周辺の土地に「采豊キノコ栽培園」を建設した。「企業＋村＋農家」の協力モデルを採用し、食用キノコ栽培への参加を周辺の村民に促し、村民の増収を効果的にけん引して、農村振興を後