キッコーマンの公式X（旧Twitter）アカウントは3月18日、投稿を更新。Snow Man・目黒蓮さんの4パターンの「だけ旨顔」を公開し、ファンからは歓喜の声が寄せられています。【画像】Snow Man・目黒蓮の4種カット「最高の『だけ旨顔』」同アカウントは「本日から #しぼりたて生しょうゆ の新CMが公開目黒さんの色々な『だけ旨顔』に注目！どのだけ旨顔メニューを一番食べたくなりますか？」とつづり、公式Webサイトのリンク画像