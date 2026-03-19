プジョー・スポールが手掛けた“高性能”ハッチバックホンダ「シビック タイプR」を筆頭に、走りを極めた高性能なFFスポーツモデルはクルマ好きから熱狂的な支持を集めています。しかし、FL型シビック タイプRの新車受注停止なども影響し中古車市場では価格が高騰。その相場は500万円から800万円に達するなど、気軽には手が出せない存在になりつつあります。【画像】超カッコイイ！ これが300万円以下の「“5人乗り”スポーツ