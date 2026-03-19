ミッフィーの新作カプセルトイ「ミッフィー巾着コレクション」が、3月下旬から、全国のカプセルトイコーナーで順次発売される。【写真】持ち歩きたい！ 「巾着トートバッグ」などコレクション一覧■ミッフィーのかわいい巾着コレクション今回登場するのは、世代を超えて愛されるキャラクターのミッフィーをモチーフにした巾着コレクション全5種。ラインナップには、紐を閉めるとミッフィーやメラニーの顔になる耳付きデザ