FC東京は３月19日、長友佑都の負傷状況を発表した。現在39歳のDFは14日に行なわれたJ１百年構想リーグ地域リーグラウンド第６節の水戸ホーリーホック戦（１−１/５PK６）で負傷。20分に相手のクリアボールに反応してスプリントするが、右足を気にしてピッチに座り込み、その後、担架に乗ってピッチを後にしていた。クラブの公式サイトによると、チームドクターの診察の結果、右ハムストリングの肉離れと診断された。