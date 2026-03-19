富士急行は、富士急ハイランドにおいてサンエックスキャラクターの世界観を常設でたのしめる新エリアの名前を「サンエックス パラダイス」に決定し、今年夏にオープンする。合わせて、ロゴおよび新キービジュアルを初公開した。【写真】ワクワクが止まらない！「サンエックス パラダイス」イメージ「サンエックス パラダイス」は、広さ約6500平米のテーマエリアで、富士急ハイランド内のかつて「ミニ富士」と呼ばれた旧施設の