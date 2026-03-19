◇第98回全国選抜高校野球大会第1日・1回戦帝京（東京）―沖縄尚学（沖縄）（2026年3月19日甲子園）第98回選抜高校野球大会（13日間、甲子園）が19日、甲子園球場（兵庫・西宮市）で開幕した。高校野球は、今春から指名打者制度（DH制）を導入し、選抜では初めて甲子園でDH制が採用された。開幕戦の初回の帝京の攻撃では、「1番・指名打者、安藤君」と、甲子園ではこれまでなかった場内アナウンスが流れた。100年超