元AKB48のタレント大家志津香（34）が、18日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後9時）に出演。驚きの長時間睡眠を話した。今回は「ロングスリーパー＆ショートスリーパー春の快眠SP」。ロングスリーパーの大家はMCの上田晋也（55）に「どれくらい寝てるの」と聞かれ、「丸2日間、水分補給とトイレだけで48時間。が、最長記録」と話した。「飛行機とかも、日本からニューヨークまでのフライト（約13時間）、ワープ