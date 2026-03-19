EXILE TAKAHIRO（41）が、18日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後9時）に出演。EXILEの伝説の飲み会を語った。今回は「ロングスリーパー＆ショートスリーパー春の快眠SP」。「ショートスリーパー」のももいろクローバーZ高城れに（32）と王林（27）が朝まで飲んでいる話をした後、MCの上田晋也（55）がスペシャルゲストのTAKAHIROに「TAKAHIROさんとか、まだそういう元気ある？」と聞くと、「いや、もうないです