第９８回センバツ高校野球大会の開会式が１９日、甲子園球場で行われ、北照（北海道）の手代森煌斗（きらと）主将（３年）が選手宣誓を務めた。同校の選手宣誓は、２０１０年センバツに出場した元ヤクルト・西田明央氏以来１６年ぶり。北海道勢として初めて同一校による２度目の大役を終え、「練習通り言葉がすらすら出てきたので、いい選手宣誓になった。１００点です」と安堵（あんど）の表情を浮かべた。宣誓文には、昨年