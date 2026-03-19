改正労働施策総合推進法の施行によるカスタマーハラスメント（カスハラ）対策義務化まで、まもなく半年となる。同法は企業だけでなく、自治体にもカスハラ対応の体制整備を求めるものだ。新年度を迎える4月になれば、施行までのカウントダウンはいよいよ現実味を帯びてくる。 自治体職員に対するカスハラは、近年急速に顕在化している。昨年4月に総務省が公表した調査結果によると、過去3年間にカスハラを受けた自治体職員