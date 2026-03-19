日本初の女性裁判官を描いた連続テレビ小説「虎に翼」で、伊藤沙莉さん演じる猪爪寅子が、社会の矛盾や女性への差別に当たった時に発する「はて？」。可愛らしい表情もあって人気の名セリフだった。2026年3月18日放送の「あさイチ」（NHK）は、脚本家の吉田恵里香さんのインタビューも紹介しながら、社会の壁や偏見を前に発する「はて？」に焦点を当てた。怒るほどでもなく場の空気を乱さない方がいいとき吉田さんは「怒るほどでも