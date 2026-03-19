春が旬の新玉ねぎ。甘くてみずみずしいおいしさが魅力ですが、じつは栄養もたっぷり。血液サラサラ効果や腸内環境を整える働きなど、体にうれしい成分が豊富に含まれています。なかでもおすすめなのが「生で食べる」こと。今回は、新玉ねぎの栄養を手軽にとれる「漬け玉ねぎ」の作り置きと、そのアレンジレシピをご紹介します。新玉ねぎが体にうれしい理由もともと玉ねぎには血液サラサラ効果の硫化アリル、腸内環境を整えるフラク