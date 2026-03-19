ヒットかエラーか迷ったら「ヒット」でいい！ 内野手の背番号を覚える ヒットか、エラーかを決めるのは、スコアラーの仕事ですが、これからスコアをつけていく皆さんは、どちらか迷うケースが必ず出てきます。 プロ野球の公式記録員は、ここに私情を挟むことはありませんが、皆さんにとっては、わが子がプ