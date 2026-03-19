NZドル堅調、年内利上げ観測高まる影の取締役会は7月を想定 NZドルが堅調、対ドルで0.35%高。 米イラン戦争激化による原油高を受け年内の利上げ観測が高まっている。影の取締役会は原油高がNZのインフレ緩和を妨げる可能性があり、NZ中銀が7月に利上げする可能性を想定している。 ※シャドーボード（影の取締役会） 民間部門の経済学者、実業家、学者の計8人で構成