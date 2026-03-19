サウジアラビア必要であればイランに対する軍事行動排除しない サウジアラビアは「イランは自らの行動に結果が伴うことを認識する必要がある」と警告。わずかにあった信頼が完全に打ち砕かれた。必要であればイランに対する軍事行動排除しない。