東京金下落、NY金安に連動し2月24日来安値 東京時間10:28現在 東京金先物FEB 27月限（TOCOM） 1グラム＝25867.00（-754.00-2.83%） ※東京金先物は5分程度の遅れ NY金の下げを受け東京金も大幅下落、2月24日以来の安値をつけている。