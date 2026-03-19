ＮＹ金時間外でも下落、2月6日来安値 東京時間10:30現在 ＮＹ金先物APR 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4835.50（-60.70-1.24%） NY金は時間外でも下落し、2月6日以来の安値をつけている。米イラン戦争激化で投資家は金よりも米ドルを選好。また、原油高によるインフレ加速を受け米利下げ観測が後退している。 パウエルFRB議長は戦争がインフレを押し上げる可能性があると指摘、インフレに進展が見