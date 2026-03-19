【日本代表メンバー発表会見】https://youtube.com/live/JNkAp-kKZd8 日本サッカー協会（JFA）は3月19日（木）、スコットランド代表、イングランド代表との国際親善試合に臨む日本代表メンバーを発表する。テレ東スポーツチャンネルでは日本代表メンバー発表の模様をライブ配信します。 日本代表は現地3月28日（土）にスコットランド代表（スコットランド／グラスゴー）、31日（火）にイン