【ワシントン＝池田慶太、向井ゆう子】米情報機関を統括する国家情報長官室は１８日、世界の脅威に関する年次報告書を発表した。台湾有事は存立危機事態になり得るとした２０２５年１１月の高市首相の国会答弁について、「現職の日本の首相としては大きな転換を示すものだ」と分析した。中国が現時点で２７年までは台湾侵攻を計画していないとの見解も明らかにした。首相は自身の発言について、従来の政府の立場を変えるもので