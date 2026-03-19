１９日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５９円７８銭前後と前日の午後５時時点に比べ１円００銭強のドル高・円安で推移している。 １８日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５９円８６銭前後と前日に比べ８５銭程度のドル高・円安で取引を終えた。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長が米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）後に行った記者会見で、「インフ