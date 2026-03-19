ジャストプランニングが大幅続伸している。１８日の取引終了後に、子会社ＪＰパワーが保有するジャストプラ株３６万８４００株の全てについて、取得価額１億７３５１万円で自社株買いを実施すると発表したことが好材料視されている。 出所：MINKABU PRESS