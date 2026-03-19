ＧＥＮＤＡは底堅く推移している。１８日取引終了後、２月度の月次動向を発表した。エンタメ・プラットフォーム事業、エンタメ・コンテンツ事業の合計の売上高は前年同月比５０．１％増となった。エンタメ・プラットフォーム事業の「アミューズメント」「カラオケ」が大きく伸びた。国内アミューズメント施設における既存店売上高成長率は同９％増（曜日調整後）と引き続きプラス基調を維持した。 出