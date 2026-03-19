高見沢サイバネティックスが軟調相場のなかしっかりとなっている。１８日の取引終了後に２６年３月期の期末一括配当予想について、従来予想の２０円から２３円へ引き上げたことが好材料視されている。前期実績（２０円）に対しては３円の増配となる。 また、２６年３月末日時点の株主から株主優待制度を変更すると発表した。現行制度では毎年３月末日時点で２００株以上を保有する株主を対象に保有株数５００株未満でＱＵＯ