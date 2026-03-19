「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１９日午前１０時現在で、ＮＩＰＰＯＮＥＸＰＲＥＳＳホールディングスが「売り予想数上昇」で２位となっている。 １９日の東京市場で、ＮＸＨＤは小幅続落。原油高に伴う燃料費の上昇が懸念されているもよう。また、２月２５日に昨年来高値３８９８円をつけたあとの調整が続いていることも売り予想数上昇につながっているようだ。 なお、２６