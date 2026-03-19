ＧＶＡＴＥＣＨがしっかり。この日、法務オートメーション「ＯＬＧＡ（オルガ）」がグローバル刃物メーカーの貝印（東京都千代田区）に採用されたと発表しており、好材料視されている。 「ＯＬＧＡ」は、依頼受付から契約管理・ナレッジ活用まで、分散した法務業務を一気通貫で自動化するリーガルテックのクラウドサービス。貝印では、月間８０～１００件にのぼる契約審