UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)決勝トーナメント1回戦(ラウンド16)第2戦2日目が18日に行われ、準々決勝に進出する8チームが出そろった。バイエルンはアタランタを4-1で撃破し、2試合合計10-2と圧勝。DF伊藤洋輝は後半38分に途中出場した。ニューカッスルとの第1戦を1-1で終えていたバルセロナは、第2戦で7-2と攻撃が爆発。合計スコア8-3で突破を決めた。リバプールはガラタサライとの第1戦を0-1で落としたが、第2戦で4-0