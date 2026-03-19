日テレ・東京ベレーザは19日、日本女子代表(なでしこジャパン)FW山本柚月(23)の移籍先が、ナショナル・ウィメンズ・サッカーリーグ(NWSL/アメリカ女子1部)のデンバー・サミットFCに決定したと発表した。山本はアカデミー時代から東京NBでプレーし、2021年にトップチームへ昇格。昨季はWEリーグ初優勝の立役者となり、最優秀選手賞(MVP)を受賞した。また、各年代の日本女子代表を経験し、昨年5月にA代表デビュー。現在オース