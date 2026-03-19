イラスト：飯田ともき 3月9日（月）から3月16日（月）まで実施したアンケート、「写真展に参加したことある？」の回答編です。 var pie = new d3pie("pieChart",{ "header": { "title": { "text": "写真展に参加したことある？", "fontSize": 18, "font": "open sans" },