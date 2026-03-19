ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平がオープン戦で初登板し、無失点の好投を披露した。【写真】大谷も見た！韓国美女の大胆レギンス始球式大谷は3月19日（日本時間）に行われたサンフランシスコ・ジャイアンツとのオープン戦で先発登板し、4.1回を投げて1被安打、2四球、4奪三振、無失点を記録した。1回表、ジャイアンツ先頭打者の“韓国のイチロー”ことイ・ジョンフを中飛に打ち取った大谷は、続くパトリック・ベイリーを遊ゴロ