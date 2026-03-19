【その他の画像・動画等を元記事で観る】 INIの後藤威尊、許豊凡、田島将吾、西洸人が、『FRaU MOOK JAXURY 2026』（3月31日発売）に登場。 そのビジュアルが先行して特別公開された。 ■後藤威尊・許豊凡・田島将吾・西洸人が登場！先行カット公開 INIのメンバー4人が、JAXURY（ジャクシュアリー）特集号に登場する。 JAXURYとは、日本のほんもの、輝きあるラグジュアリーを意味する言葉。今回メンバ}