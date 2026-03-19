奈良県明日香村の甘樫丘遺跡群で見つかった木簡から、飛鳥時代の米蔵があったことを示唆するとみられる「文字」が確認されました。 明日香村教育委員会によりますと、飛鳥時代の大豪族、蘇我蝦夷・入鹿親子の邸宅があったとされる、「甘樫丘遺跡群」の井戸の跡から出土した木簡から「稲賜」「奉了」という、稲の受け渡しを示す文字が新たに確認されたということです。 この区画では、これまでに２棟の建物跡が見つかってい