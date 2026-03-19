きのう（18日）、千葉県八街市の住宅で、住人の男性の首をドライバーのような工具で突き刺し殺害しようとしたとして、61歳の男が逮捕されました。近くの住宅でも同様の被害があり3人がけがをしていて、警察が関連を調べています。殺人未遂の疑いで現行犯逮捕されたのは、八街市の無職・木内優一容疑者（61）です。木内容疑者はきのう正午前、八街市の住宅で、この家に住む男性（43）の首をドライバーのような工具で突き刺し殺害し