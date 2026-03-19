世界的な人気を誇るSFシリーズ「スター・ウォーズ」の世界観を楽しめる特別イベントが、5月4日に神奈川・横浜スタジアムで行われるプロ野球・横浜DeNAベイスターズ×広島東洋カープ戦で開催されることが決定した。【動画】『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』最新予告「スター・ウォーズ」シリーズの名台詞「May the Force be with you.（フォースと共にあらんことを）」にちなみ、5月4日（May the 4th