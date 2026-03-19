ドバイレーシングクラブは18日、ドバイワールドCデー（28日、メイダン）の出走予定馬を発表した。日本馬はドバイワールドC（ダート2000メートル）にフォーエバーヤング（牡5＝矢作）、ドバイターフ（芝1800メートル）にガイアフォース（牡7＝杉山晴）、ドバイゴールデンシャヒーン（ダート1200メートル）にアメリカンステージ（牡4＝矢作）、アルクオーツスプリント（芝直線1200メートル）にルガル（牡6＝杉山晴）、UAEダービ