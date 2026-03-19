フジテレビ「サン！シャイン」が１９日、放送され、千葉県市川市動植物園で大人気の小猿・パンチくんについて特集した。パンチくんは昨年７月２６日に生まれ、間もなく母猿が育児放棄。飼育員に育てられたが幼いだけに母親代わり必要だったという。市川市動植物園課の安永崇さんは「オランウータンのぬいぐるみが観葉植物のところに飾ってあった」と、このぬいぐるみをパンチくんに与えたところ、パンチくんがぬいぐるみを母と