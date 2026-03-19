米国でＵＦＯ研究に深く関与した元空軍少将が行方不明になった事件で、元同僚も９か月前に行方不明になっていたという。米ニュース専門局ニュースネーションが１８日、報じた。２月２７日にニューメキシコ州アルバカーキの自宅から行方不明となっている退役米空軍少将ウィリアム・ニール・マッカスランドさん（６８）の元同僚が、９か月前にハイキング中に姿を消していたことが当局の発表で明らかになった。モニカ・レザさん