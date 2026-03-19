ドジャースの大谷翔平投手（３１）は１８日（日本時間１９日）にアリゾナ州グレンデールでのジャイアンツとのオープン戦に先発で初登板した。４回１／３を投げ、１安打無失点、４三振３四死球だった。最速９９・９マイル（約１６１キロ）をマークする圧巻の投球だった。ドジャース３年目で初めてのフルシーズン二刀流へ順調だ。試合後の大谷の一問一答は以下の通り。――初の実戦登板で５回まで投げた「そうですね。ライブＢＰ