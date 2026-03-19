ファーウェイが3月17日の新製品発表会で、ランニング機能に特化したスマートウォッチ「HUAWEI WATCH GT Runner 2」を、3月27日に発売すると発表しました。その発表会後、新製品を使ったランニングイベントが開催されたので、早速、実機を試してきました。「HUAWEI WATCH GT Runner 2」。価格は54,780円○HUAWEI WATCH GT Runner 2の主な仕様画面サイズ: 1.32インチ AMOLED解像度 : 466×466ピクセル、最大輝度3,000nits本体: チタ