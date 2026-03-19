トム・ホランド主演の映画「スパイダーマン」シリーズ第4弾『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』が、7月31日より日米同時公開されることが決定した。あわせて、世界初となる予告編が公開された。【写真】スパイダーマン＆MJの姿も 『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』予告編2002年に初めて映画『スパイダーマン』がスクリーンに登場して以来、劇場版実写映画として累計8作品が公開されているスパイダーマンシリー