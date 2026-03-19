サッカー女子のＷＥリーグ、日テレ東京Ｖは１９日、日本代表ＦＷ山本柚月（２３）が米女子プロリーグＮＷＳＬでコロラド州デンバーを本拠地とするサミットに移籍すると発表した。サミットによると、２０２７年までの２年契約で２８年は双方に選択権がある。山本は昨季リーグ優勝したチームで２２試合８得点をマークしてＭＶＰを受賞し、今季もここまで１２試合で１得点。現在はなでしこジャパンの一員としてアジア杯に参加し