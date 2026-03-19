【モデルプレス＝2026/03/19】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた相塲星音（あいば・りのん）、河村叶翔（かわむら・かなと）が3月18日、それぞれのInstagramを更新。密着ショットを公開し、話題になっている。【写真】「今日好き」交際11ヶ月カップル「美男美女でずっと見てられる」ファミマ前で密着◆「今日好き」かなりのカップル、交際11ヶ月報告相