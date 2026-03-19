◆第９８回センバツ高校野球大会第１日（１９日・甲子園）開会式が行われ、出場３２校の選手が憧れの甲子園のグラウンドを行進した。２０２３年の覇者・山梨学院は、身長１９４センチの二刀流で今秋ドラフト上位候補に挙がる菰田陽生主将（３年）が、センバツ旗を持ってナインを先導。「最上級生での甲子園。昨年までは（先輩に）引っ張られる形だったが、今年はチームを引っ張って勝利に貢献したい」と責任感をのぞかせた。昨