【モデルプレス＝2026/03/19】タレントのギャル曽根が3月18日、自身のInstagramを更新。もんじゃ焼きを作っている息子の姿を公開した。【写真】40歳大食いギャル「すっかり大きく」“イケメン”息子ともんじゃ焼きへ◆ギャル曽根「もうすぐ中2」息子公開「もんじゃ食べに行きました 息子がもんじゃ作ってくれました」と報告したギャル曽根は、ヘラを両手に持ち鉄板の上でもんじゃ焼きを作っている息子の姿を公開。「もうもんじゃも