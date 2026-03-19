元メジャーリーガーの五十嵐亮太氏が１９日放送の日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）に出演。ドジャースの日本人投手の今季について大胆予想した。大谷翔平投手（３１）は１８日（日本時間１９日）、オープン戦の本拠地・ジャイアンツ戦に先発し、４回１／３で６１球を投げ、１安打無失点、４奪三振、２四球の好投で降板した。最速は９９・９マイル（約１６０・８キロ）をマークした。