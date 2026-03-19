どんなコーデにも、つい黒の靴を選んでしまう……そんな大人世代に、この春チャレンジしてほしいのが「茶色ローファー」。落ち着きのある色味で黒に近い感覚で合わせやすそうで、それでいて軽やかな春コーデと自然になじんでくれそう。今回は【グローバルワーク】から、きれいめにもカジュアルにも、大人コーデにおすすめのアイテムをピックアップして紹介します。 大きめバックルが映